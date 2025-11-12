Видео
«Зачем?» Технический фол Андре Драммонда вызвал недоумение у Тайриза Макси

Тайриз Макси не мог понять действий Андре Драммонда.

Во 2-й четверти матча между «Филадельфией» и «Бостоном» центровой «Сиксерс» Андре Драммонд неудачно поборолся с Джорданом Уолшем и отшвырнул в него мяч после завершения игрового эпизода. Действие привело к техническому замечанию и штрафному броску.

«Зачем?» – пытался понять его разыгрывающий Тайриз Макси.

Встреча закончилась с преимуществом «Филадельфии» в одно владение – 102:100.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
