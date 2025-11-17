  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • В НБА считают, что «Даллас» готов обменять Энтони Дэвиса, но для интереса к нему нужна сильная игра в ближайшие месяцы (Марк Стейн)
24

В НБА считают, что «Даллас» готов обменять Энтони Дэвиса, но для интереса к нему нужна сильная игра в ближайшие месяцы (Марк Стейн)

Марк Стейн: В НБА считают, что «Даллас» готовит обмен Энтони Дэвиса.

Все больше соперников «Маверикс» считают, что клуб готов рассмотреть обмен Энтони Дэвиса до дедлайна 5 февраля, особенно на фоне возможной перестройки и стремления улучшить позиции на драфте. По информации инсайдера Марка Стейна, параллельно растет интерес и к Дэниэлу Гэффорду, которого в лиге называют самым ликвидным игроком текущего состава «Далласа».

«Поменяют ли «Маверикс» Энтони Дэвиса до дедлайна 5 февраля, если клуб решит сделать ставку на улучшение позиций на драфте? Соперники уже склоняются к этому сценарию. Но в воскресенье Дэвис пропустил девятый матч подряд из-за травмы икроножной мышцы и выбыл минимум на 7–10 дней, что означает еще как минимум пять пропущенных игр.

Общее мнение в лиге: чтобы вызвать интерес, на который рассчитывает «Даллас», Дэвису нужно провести продолжительный и продуктивный отрезок в декабре и январе.

Дэниэл Гэффорд на данный момент считается самым доступным для обмена игроком «Далласа». Он находится в первом году трехлетнего контракта на 54,4 млн долларов. Однако постоянные травмы Энтони Дэвиса и Дерека Лайвли создают дополнительные сложности даже вокруг статуса Гэффорда», – поделился инсайдер.

Заинтересованные в обмене Энтони Дэвиса команды надеются, что он сбросит вес

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
logoДаллас
logoНБА
возможные переходы
logoЭнтони Дэвис
Марк Стейн
logoДерек Лайвли
logoДэниэл Гэффорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Купер Флэгг прошел через всю площадку после перехвата и забил в окружении троих
вчера, 05:26Видео
Энтони Дэвис наблюдал за матчем в Далласе в футболке принципиального соперника местной команды НФЛ
вчера, 05:09Фото
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 7-10 дней
вчера, 04:08
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Уралмаш» в гостях, «Зенит» принимает «Пари НН»
23 минуты назадLive
«Юта» не рассматривает обмен Лаури Маркканена, несмотря на высокий спрос (Мэтт Мур)
30 минут назад
«Олимпиакос» ведет переговоры с Малакаем Флинном, при этом Мело Тримбл рассматривается как запасной вариант
50 минут назад
Паскаль Сиакам о провальном старте «Индианы»: «Травмы – не оправдание. Мы обязаны бороться»
сегодня, 15:50
Стив Керр о расписании «Уорриорз» в начале сезона: «Это самый сложный график за всю мою карьеру в НБА».
сегодня, 15:25
Тайлер Хирро лишится права на супермаксимальное продление контракта
сегодня, 14:54
Норман Пауэлл о победе над «Никс»: «Такое защитное мышление у нас и должно быть – делать каждый этап атаки для соперника как можно сложнее»
сегодня, 14:05
«Сакраменто» рассчитывает на возвращение Кигана Мюррэя уже на этой неделе
сегодня, 13:16
«Бронни, бросай чертов мяч!» Лука Дончич и Джей Джей Редик были недовольны нерешительностью Джеймса-младшего
сегодня, 12:33Видео
Эрик Споэльстра: «Я почти что ненавижу себя за то, как сильно Джейлен Брансон стал мне нравиться. Мои два сына – его фанаты, но в нашем доме это запрещено»
сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич: «Я не могу молчать после позорного, даже преступного поведения судей в матче с «Цедевита-Олимпией»
сегодня, 14:30
Антон Юдин: «Уралмаш» – серьезный соперник. Для победы нам нужно будет остановить их лидеров и дисциплинированно сыграть на подборах»
сегодня, 13:38
Еврокубок. «Будучность» сыграет с «Ульмом», «Шленск» – против «Бахчешехира» и другие матчи
сегодня, 12:40
Комментатор «Майами» назвал Симоне Фонтеккьо «Three-mone», что на одном из диалектов итальянского языка созвучно с «дурень»
сегодня, 11:42
Запасные «Чикаго» (66) превзошли скамейку «Денвера» (9) на 57 очков
сегодня, 10:22
Д’Анджело Расселл простучал мячом 21 секунду и скинул его партнеру за 3 секунды до конца владения
сегодня, 09:59Видео
Ник Нерс о дебютной в сезоне игре Пола Джорджа: «Неплохо»
сегодня, 08:52
Центровой «Далласа» Мусса Сиссе поднял на ноги арену «Миннесоты», подарив болельщикам бесплатный куриный сэндвич смазанными штрафными
сегодня, 08:04Видео
Джамари Буей подписал двусторонний контракт с «Финиксом»
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Тревизо»
вчера, 21:27