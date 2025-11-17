В НБА считают, что «Даллас» готов обменять Энтони Дэвиса, но для интереса к нему нужна сильная игра в ближайшие месяцы (Марк Стейн)

Марк Стейн: В НБА считают, что «Даллас» готовит обмен Энтони Дэвиса.

Все больше соперников «Маверикс» считают, что клуб готов рассмотреть обмен Энтони Дэвиса до дедлайна 5 февраля, особенно на фоне возможной перестройки и стремления улучшить позиции на драфте. По информации инсайдера Марка Стейна, параллельно растет интерес и к Дэниэлу Гэффорду , которого в лиге называют самым ликвидным игроком текущего состава «Далласа ».

«Поменяют ли «Маверикс» Энтони Дэвиса до дедлайна 5 февраля, если клуб решит сделать ставку на улучшение позиций на драфте? Соперники уже склоняются к этому сценарию. Но в воскресенье Дэвис пропустил девятый матч подряд из-за травмы икроножной мышцы и выбыл минимум на 7–10 дней, что означает еще как минимум пять пропущенных игр.

Общее мнение в лиге: чтобы вызвать интерес, на который рассчитывает «Даллас», Дэвису нужно провести продолжительный и продуктивный отрезок в декабре и январе.

Дэниэл Гэффорд на данный момент считается самым доступным для обмена игроком «Далласа ». Он находится в первом году трехлетнего контракта на 54,4 млн долларов. Однако постоянные травмы Энтони Дэвиса и Дерека Лайвли создают дополнительные сложности даже вокруг статуса Гэффорда», – поделился инсайдер.

Заинтересованные в обмене Энтони Дэвиса команды надеются, что он сбросит вес