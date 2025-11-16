Заинтересованные в обмене Энтони Дэвиса команды надеются, что он сбросит вес

По информации источников DallasHoopsJournal, команды НБА , заинтересованные в приобретении звездного форварда «Далласа » Энтони Дэвиса , надеются, что он сбросит вес.

Согласно данным, которые «Мэверикс» опубликовали в сентябре, Дэвис явился в тренировочный лагерь с весом около 121,5 кг (268 фунтов). Это на примерно на 6,8 кг (15 фунтов) больше, чем его вес, указанный в прошлом сезоне в «Лейкерс».

По словам источников, несколько команд заинтересованы в обмене на Дэвиса, но они считают, что форварду необходимо похудеть, чтобы снова стать тем мобильным игроком, которым он обычно является.

По данным ESPN, владелец «Мэверикс» Патрик Дюмон запросил медицинские данные, чтобы убедиться, что Дэвису не грозит повторная травма перед возвращением после повреждения левой икроножной мышцы. В текущем сезоне форвард сыграл всего в пяти матчах.