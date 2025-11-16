35

Заинтересованные в обмене Энтони Дэвиса команды надеются, что он сбросит вес

По информации источников DallasHoopsJournal, команды НБА, заинтересованные в приобретении звездного форварда «Далласа» Энтони Дэвиса, надеются, что он сбросит вес.

Согласно данным, которые «Мэверикс» опубликовали в сентябре, Дэвис явился в тренировочный лагерь с весом около 121,5 кг (268 фунтов). Это на примерно на 6,8 кг (15 фунтов) больше, чем его вес, указанный в прошлом сезоне в «Лейкерс».

По словам источников, несколько команд заинтересованы в обмене на Дэвиса, но они считают, что форварду необходимо похудеть, чтобы снова стать тем мобильным игроком, которым он обычно является.

По данным ESPN, владелец «Мэверикс» Патрик Дюмон запросил медицинские данные, чтобы убедиться, что Дэвису не грозит повторная травма перед возвращением после повреждения левой икроножной мышцы. В текущем сезоне форвард сыграл всего в пяти матчах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: DallasHoopsJournal
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мэверикс» не рассчитывают на возвращение Энтони Дэвиса в игре с «Блэйзерс». Ранее у форварда был статус «под вопросом»
вчера, 07:11
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
вчера, 04:57
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
14 ноября, 19:16
Главные новости
Купер Флэгг вошел в историю НБА, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кобе Брайанту и Трэйси Макгрэйди
12 минут назад
НБА. «Денвер» примет «Чикаго», «Кливленд» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
36 минут назад
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Приятно отдавать кому-то мяч в концовке и быть уверенным, что он забьет»
48 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
сегодня, 16:36
Жорди Фернандес о победе над «Вашингтоном»: «Мы отыграли все четыре четверти вместе. Не все получилось идеально, но я горжусь командой и ее самоотдачей»
сегодня, 15:45
Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок
сегодня, 15:17
Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж: «После матча с «Бруклином» у нас была встреча только для игроков, чтобы откровенно все обсудить»
сегодня, 15:05
«Спасибо всем за поддержку, я вернусь еще сильнее». Никола Топич впервые прокомментировал свое состояние после того, как ему поставили диагноз рак яичек
сегодня, 14:49
Дирк Новицки о Николе Йокиче: «При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира»
сегодня, 14:25
Данки Данилы Певнева и Джалена Рейнольдса – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 13:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. Женщины. Россия играет второй матч с Венгрией
сегодня, 16:19Live
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» играет с «Црвеной Звездой»
сегодня, 16:14Live
Эргин Атаман о восстановлении Матиаса Лессора: «Надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после окончания сезона»
сегодня, 16:08
Бингэм, Ищенко, Димитриевич, Артис и Вашингтон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Тревизо» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
«Столько мухлевали и все равно проиграли». Майк Джеймс заработал удаление за нападки на судью и выразил недовольство в соцсетях
сегодня, 12:34
Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде
вчера, 21:45
«Мемфис» подписал двухсторонний контракт с Джамайем Мэйшэком и отчислил Пи Джей Холла
вчера, 21:29
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Монако», «Виллербан» в гостях разобрался с «Лиможем»
вчера, 20:31
Чемпионат Италии. 26 очков Джей Ди Нотэя помогли «Трапани Шарк» обыграть «Милан», «Наполи» дома проиграл «Брешии» и другие результаты
вчера, 20:15