Энтони Дэвис наблюдал за матчем в Далласе в футболке принципиального соперника местной команды НФЛ
Травмированный Энтони Дэвис надел странную футболку на домашний матч «Далласа».
Форвард «Мэверикс» Энтони Дэвис пришел на матч в Далласе в футболке принципиального соперника местной команды НФЛ.
Травмированный баскетболист надел джерси «Грин-Бэй Пэкерс», историческое противостояние которых с «Даллас Ковбойс» считается одним из главных в лиге.
Ходят слухи, что после увольнения Нико Харрисона с поста генменеджера техасцев клуб может обменять Дэвиса. В соцсетях шутят, что экс-игрок «Лейкерс» пытается ускорить процесс, когда появляется на публике в таком виде.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
