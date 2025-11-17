Энтони Дэвис наблюдал за матчем в Далласе в футболке принципиального соперника местной команды НФЛ

Травмированный Энтони Дэвис надел странную футболку на домашний матч «Далласа».

Форвард «Мэверикс» Энтони Дэвис пришел на матч в Далласе в футболке принципиального соперника местной команды НФЛ.

Травмированный баскетболист надел джерси «Грин-Бэй Пэкерс», историческое противостояние которых с «Даллас Ковбойс» считается одним из главных в лиге.

Ходят слухи, что после увольнения Нико Харрисона с поста генменеджера техасцев клуб может обменять Дэвиса. В соцсетях шутят, что экс-игрок «Лейкерс» пытается ускорить процесс, когда появляется на публике в таком виде.