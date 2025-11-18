«Почему ты не устроил мне контракт этим летом?» Остин Риверс взял интервью у Дока Риверса

Остин Риверс взял интервью у собственного отца.

Переквалифицировавшийся в журналиста экс-защитник НБА Остин Риверс перед игрой проинтервьюировал собственного отца Дока Риверса , который возглавляет «Бакс».

Остин: Док, у вас результат 8-6 на старте сезона.

Док: Док? Меня и правда так зовут?

Остин: Сегодня вечером, хорошо? Этим вечером.

Док: Хорошо, понимаю. Пусть так.

Остин: И 5-5 в последних десяти. Что собираетесь сделать сегодня, чтобы добиться прогресса и победить «Кавальерс»?

Док: Нам нужно лучше подбирать, меньше фолить и чаще пробираться в «краску».

Остин: Ты рад, что я этим вечером кручусь тут вокруг тебя?

Док: Ты всю жизнь крутился вокруг меня. Так что с этим я справлюсь. Просто не говори ничего лишнего.

Остин: И последнее, но не менее значимое от этого: почему ты не устроил мне контракт этим летом? И прежде чем мы закончим, хочу, чтобы ты оценил такие варианты: летние домики в Хэмптоне, горнолыжные базы в Аспене.

Док: Никаких горных лыж.