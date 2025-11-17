Купер Флэгг прошел через всю площадку после перехвата и забил в окружении троих

В матче против «Портленда» новичку «Далласа » Куперу Флэггу удался слаломный проход через всю площадку, закончившийся точным попаданием.

По итогам встречи на счету Флэгга 21 очко (9 из 16 с игры), 8 подборов и 6 передач. «Мэверикс» одолели «Портленд » в овертайме – 138:133.