Купер Флэгг прошел через всю площадку после перехвата и забил в окружении троих
В матче против «Портленда» новичку «Далласа» Куперу Флэггу удался слаломный проход через всю площадку, закончившийся точным попаданием.
По итогам встречи на счету Флэгга 21 очко (9 из 16 с игры), 8 подборов и 6 передач. «Мэверикс» одолели «Портленд» в овертайме – 138:133.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости