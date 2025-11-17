  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тренер фарм-клуба «Лейкерс» Зак Гатри: «Иметь величайшего игрока всех времен на своей тренировке – это невероятный опыт»
6

Тренер фарм-клуба «Лейкерс» Зак Гатри: «Иметь величайшего игрока всех времен на своей тренировке – это невероятный опыт»

Тренер «Саут-Бэй» поделился эмоциями от присутствия Джеймса на тренировках.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который до сих пор не играл в этом сезоне из-за ишиаса, принял участие в двух тренировках с фарм-клубом калифорнийцев в G-лиге.

Главный тренер «Саут-Бэй» Зак Гатри рассказал журналистам, какие впечатления у него остались от работы с Джеймсом.

«Иметь величайшего игрока всех времен на своей тренировке – это, прежде всего, какой шанс для каждого из нас стать частью этого. Быть даже небольшой частью его пути в его 23-м сезоне, помочь ему восстановить здоровье и вернуться к игре за «Лейкерс» – это невероятный опыт.

И для меня лично было невероятно, когда я печатал план тренировки и вписывал туда имя Леброна Джеймса – это просто безумие. И для всех наших парней это незабываемые впечатления. После двух дней тренировок я сказал им: «Посмотрите на привычки этого парня». Посмотрите, как он приходит первым, как он подходит к делу, как его разум полностью сконцентрирован, полностью настроен и полностью сосредоточен. Его подготовка до и после. То, как он заботится о своем теле, – невероятно. Так что есть чему поучиться, и нашим ребятам есть что из этого вынести, в дополнение к тому прекрасному опыту, который они получили», – сказал Гатри.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Раджа Чипалу в соцсети X
logoЛейкерс
G-лига
Зак Гатри
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
