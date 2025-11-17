Рики Дэвис винит Леброна в нынешнем плачевном состоянии данк-контеста: «Все боятся проиграть»

Рики Дэвис назвал суперзвезду НБА, которая ответственна за регресс данк-контеста.

Бывший игрок НБА Рики Дэвис считает, что суперзвезда лиги Леброн Джеймс несет ответственность за падение престижа и интереса к данк-контесту.

«Раньше все главные звезды от Джордана до Кобе перенимали эту эстафету. Сейчас же все боятся проиграть. И Леброн должен был стать первым, кто исправит это.

Печально, когда парень из Лиги развития приходит и выигрывает конкурс по броскам сверху.

Леброну ведь и особо напрягаться не надо было. Надо было просто сделать хоть что-нибудь», – считает Дэвис.