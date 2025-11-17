Рики Дэвис винит Леброна в нынешнем плачевном состоянии данк-контеста: «Все боятся проиграть»
Рики Дэвис назвал суперзвезду НБА, которая ответственна за регресс данк-контеста.
Бывший игрок НБА Рики Дэвис считает, что суперзвезда лиги Леброн Джеймс несет ответственность за падение престижа и интереса к данк-контесту.
«Раньше все главные звезды от Джордана до Кобе перенимали эту эстафету. Сейчас же все боятся проиграть. И Леброн должен был стать первым, кто исправит это.
Печально, когда парень из Лиги развития приходит и выигрывает конкурс по броскам сверху.
Леброну ведь и особо напрягаться не надо было. Надо было просто сделать хоть что-нибудь», – считает Дэвис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости