Фото
5

Карл-Энтони Таунс получил в подарок от своей девушки старую машину его покойной матери

Карлу-Энтони Таунсу вручили трогательный подарок, напоминающий о матери.

Звезда «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс в субботу отметил свое 30-летие и получил в подарок от своей девушки, Джордин Вудс, старую машину его покойной матери.

Вудс рассказала, как ей пришла в голову идея такого презента.

«Летом Карл спросил меня, на какой машине я бы прокатилась, если бы был такой шанс... Я ответила, а он сказал: «Я бы не выбирал ничего навороченного, я просто очень любил машину моей мамы, которая у нее была, когда я был ребенком». Так что последние месяцы у меня была миссия – найти эту машину, переправить ее через всю страну, отремонтировать и суметь удивить его сегодня на его 30-летие!» – написала Вудс.

Мать баскетболиста, Джеки, скончалась в 2020 году от COVID-19, когда тот еще играл за «Миннесоту». На протяжении лет Таунс неоднократно говорил о своей любви к матери.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джорди Вудс
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
Баскетбол - фото
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ислам Махачев посетил игру «Никс» и получил именную футболку от Карла-Энтони Таунса
10 ноября, 07:22Фото
Карл-Энтони Таунс: «Все еще странно видеть форму «Тимбервулвз» без своей фамилии на спине»
6 ноября, 15:26
Кендрик Перкинс: «Карл-Энтони Таунс, когда это прекратится? Серьезно, я жду от тебя большего»
30 октября, 20:03
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Уралмаш» в гостях, «Зенит» принимает «Пари НН»
23 минуты назадLive
«Юта» не рассматривает обмен Лаури Маркканена, несмотря на высокий спрос (Мэтт Мур)
30 минут назад
«Олимпиакос» ведет переговоры с Малакаем Флинном, при этом Мело Тримбл рассматривается как запасной вариант
50 минут назад
Паскаль Сиакам о провальном старте «Индианы»: «Травмы – не оправдание. Мы обязаны бороться»
сегодня, 15:50
Стив Керр о расписании «Уорриорз» в начале сезона: «Это самый сложный график за всю мою карьеру в НБА».
сегодня, 15:25
Тайлер Хирро лишится права на супермаксимальное продление контракта
сегодня, 14:54
Норман Пауэлл о победе над «Никс»: «Такое защитное мышление у нас и должно быть – делать каждый этап атаки для соперника как можно сложнее»
сегодня, 14:05
«Сакраменто» рассчитывает на возвращение Кигана Мюррэя уже на этой неделе
сегодня, 13:16
«Бронни, бросай чертов мяч!» Лука Дончич и Джей Джей Редик были недовольны нерешительностью Джеймса-младшего
сегодня, 12:33Видео
Эрик Споэльстра: «Я почти что ненавижу себя за то, как сильно Джейлен Брансон стал мне нравиться. Мои два сына – его фанаты, но в нашем доме это запрещено»
сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич: «Я не могу молчать после позорного, даже преступного поведения судей в матче с «Цедевита-Олимпией»
сегодня, 14:30
Антон Юдин: «Уралмаш» – серьезный соперник. Для победы нам нужно будет остановить их лидеров и дисциплинированно сыграть на подборах»
сегодня, 13:38
Еврокубок. «Будучность» сыграет с «Ульмом», «Шленск» – против «Бахчешехира» и другие матчи
сегодня, 12:40
Комментатор «Майами» назвал Симоне Фонтеккьо «Three-mone», что на одном из диалектов итальянского языка созвучно с «дурень»
сегодня, 11:42
Запасные «Чикаго» (66) превзошли скамейку «Денвера» (9) на 57 очков
сегодня, 10:22
Д’Анджело Расселл простучал мячом 21 секунду и скинул его партнеру за 3 секунды до конца владения
сегодня, 09:59Видео
Ник Нерс о дебютной в сезоне игре Пола Джорджа: «Неплохо»
сегодня, 08:52
Центровой «Далласа» Мусса Сиссе поднял на ноги арену «Миннесоты», подарив болельщикам бесплатный куриный сэндвич смазанными штрафными
сегодня, 08:04Видео
Джамари Буей подписал двусторонний контракт с «Финиксом»
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Тревизо»
вчера, 21:27