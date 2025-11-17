Карл-Энтони Таунс получил в подарок от своей девушки старую машину его покойной матери

Карлу-Энтони Таунсу вручили трогательный подарок, напоминающий о матери.

Звезда «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс в субботу отметил свое 30-летие и получил в подарок от своей девушки, Джордин Вудс, старую машину его покойной матери.

Вудс рассказала, как ей пришла в голову идея такого презента.

«Летом Карл спросил меня, на какой машине я бы прокатилась, если бы был такой шанс... Я ответила, а он сказал: «Я бы не выбирал ничего навороченного, я просто очень любил машину моей мамы, которая у нее была, когда я был ребенком». Так что последние месяцы у меня была миссия – найти эту машину, переправить ее через всю страну, отремонтировать и суметь удивить его сегодня на его 30-летие!» – написала Вудс.

Мать баскетболиста, Джеки, скончалась в 2020 году от COVID-19, когда тот еще играл за «Миннесоту». На протяжении лет Таунс неоднократно говорил о своей любви к матери.