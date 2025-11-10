Фото
Ислам Махачев посетил игру «Никс» и получил именную футболку от Карла-Энтони Таунса

Махачев стал звездным гостем на матче НБА .

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс».

Россиянин получил именную футболку от звезды «Никс» Карла-Энтони Таунса.

«Первый раз на паркете. Эти большие парни двигаются быстро!» – отметил Махачев в соцсетях.

Напомним, в ночь на 16 ноября Ислам Махачев подерется за титул чемпиона полусреднего веса UFC с Джеком Делла Маддаленой. Поединок пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и возглавит UFC 322.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
