Диллон Брукс о судействе в матче с «Хоукс»: «Они принимали решения на эмоциях. Мы играли 5 на 7»

Диллон Брукс раскритиковал судей после матча с «Хоукс».

Форвард «Санз» Диллон Брукс критически отозвался о судействе в матче с «Хоукс» (122:124).

Среди прочего Бруксу не понравился эпизод, когда арбитры остановили игру после опасного падения Заккари Рисаше. «Финикс » в этот момент проводил свою атаку в численном большинстве.

«Судьи завелись и принимали решения на эмоциях. Мы играли 5 на 7.

Я понимаю, что их игрок травмировался, но в то же время необязательно сразу же останавливать встречу. В итоге они это делают, а когда кто-то пытается оспорить эпизод, то нам выписывают «технарь». «Атланта » получила два очка сверху в эпизоде, когда даже не владела мячом.

Такие ситуации необходимо потом пересматривать и кое-кто должен получать взыскания. Черт, меня же наказывали, когда я говорил о них, что думаю.

В четвертой четверти был эпизод, когда нам врезали по лицу, но вся судейская троица пропустила момент! Черт, да нам тогда нужен четвертый реф.

Не хочу нарываться на штраф, но судей надо штрафовать за такие ошибки. После таких эпизодов нарастает напряжение. Кто-то бьет меня по лицу, свистка нет. Реф торопится поскорее продолжить игру, но в таких эпизодах должен появляться кто-то еще и говорить, что мы будем пересматривать момент. И именно он должен принимать решение», – заявил Брукс.

Брукс недавно получил штраф от НБА на 25 тысяч долларов за неприличный жест.