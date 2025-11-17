Ройс О’Нил был близок к победному попаданию со своей половины в матче с «Хоукс»

По ходу 4-й четверти матча против «Атланты» «Финикс » упустил 22-очковое преимущество.

За 3,1 секунды до конца при счете 124:122 в пользу «Хоукс» защитник Никил Александер-Уокер смазал второй штрафной. Форвард «Санс» Ройс О ’Нил забрал подбор и успел выбросить мяч со своей половины. Бросок был близок к попаданию, но мяч все же угодил в дужку кольца.