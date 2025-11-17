Видео
2

Заккари Рисаше неудачно приземлился после данка и вынужден был покинуть площадку

Заккари Рисаше напугал фанатов своим опасным падением.

Форвард «Атланты» Заккари Рисаше рухнул на спину после данка в быстром отрыве и пролежал некоторое время на паркете.

Рисаше поднялся и самостоятельно отправился в раздевалку. «Хоукс» после этого эпизода организовали рывок 18:0 и победили со счетом 124:122. 

Француз набрал 15 очков за 26 минут.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
травмы
logoЗаккари Рисаше
logoНБА
logoАтланта
logoБаскетбол - видео
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Трехочковый Кейонте Джорджа на последних секундах второго овертайма принес «Юте» победу над «Чикаго», 35 очков Кевина Дюрэнта позволили «Хьюстону» справиться с «Орландо» (ОТ) и другие результаты
вчера, 07:40
Ройс О’Нил был близок к победному попаданию со своей половины в матче с «Хоукс»
вчера, 05:46Видео
Джейлен Браун, ныряя за мячом, ударил по ноге Деррика Джонса, форвард «Клипперс» покинул площадку с травмой колена
вчера, 04:51Видео
Финикс – Атланта – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 17 ноября 2025
16 ноября, 20:49
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Уралмаш» в гостях, «Зенит» принимает «Пари НН»
21 минуту назадLive
«Юта» не рассматривает обмен Лаури Маркканена, несмотря на высокий спрос (Мэтт Мур)
28 минут назад
«Олимпиакос» ведет переговоры с Малакаем Флинном, при этом Мело Тримбл рассматривается как запасной вариант
48 минут назад
Паскаль Сиакам о провальном старте «Индианы»: «Травмы – не оправдание. Мы обязаны бороться»
сегодня, 15:50
Стив Керр о расписании «Уорриорз» в начале сезона: «Это самый сложный график за всю мою карьеру в НБА».
сегодня, 15:25
Тайлер Хирро лишится права на супермаксимальное продление контракта
сегодня, 14:54
Норман Пауэлл о победе над «Никс»: «Такое защитное мышление у нас и должно быть – делать каждый этап атаки для соперника как можно сложнее»
сегодня, 14:05
«Сакраменто» рассчитывает на возвращение Кигана Мюррэя уже на этой неделе
сегодня, 13:16
«Бронни, бросай чертов мяч!» Лука Дончич и Джей Джей Редик были недовольны нерешительностью Джеймса-младшего
сегодня, 12:33Видео
Эрик Споэльстра: «Я почти что ненавижу себя за то, как сильно Джейлен Брансон стал мне нравиться. Мои два сына – его фанаты, но в нашем доме это запрещено»
сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич: «Я не могу молчать после позорного, даже преступного поведения судей в матче с «Цедевита-Олимпией»
сегодня, 14:30
Антон Юдин: «Уралмаш» – серьезный соперник. Для победы нам нужно будет остановить их лидеров и дисциплинированно сыграть на подборах»
сегодня, 13:38
Еврокубок. «Будучность» сыграет с «Ульмом», «Шленск» – против «Бахчешехира» и другие матчи
сегодня, 12:40
Комментатор «Майами» назвал Симоне Фонтеккьо «Three-mone», что на одном из диалектов итальянского языка созвучно с «дурень»
сегодня, 11:42
Запасные «Чикаго» (66) превзошли скамейку «Денвера» (9) на 57 очков
сегодня, 10:22
Д’Анджело Расселл простучал мячом 21 секунду и скинул его партнеру за 3 секунды до конца владения
сегодня, 09:59Видео
Ник Нерс о дебютной в сезоне игре Пола Джорджа: «Неплохо»
сегодня, 08:52
Центровой «Далласа» Мусса Сиссе поднял на ноги арену «Миннесоты», подарив болельщикам бесплатный куриный сэндвич смазанными штрафными
сегодня, 08:04Видео
Джамари Буей подписал двусторонний контракт с «Финиксом»
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Тревизо»
вчера, 21:27