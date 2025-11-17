Заккари Рисаше неудачно приземлился после данка и вынужден был покинуть площадку

Заккари Рисаше напугал фанатов своим опасным падением.

Форвард «Атланты» Заккари Рисаше рухнул на спину после данка в быстром отрыве и пролежал некоторое время на паркете.

Рисаше поднялся и самостоятельно отправился в раздевалку. «Хоукс» после этого эпизода организовали рывок 18:0 и победили со счетом 124:122.

Француз набрал 15 очков за 26 минут.