  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владелец «Далласа» потребовал медицинские доказательства безопасности возвращения Энтони Дэвиса
8

Владелец «Далласа» потребовал медицинские доказательства безопасности возвращения Энтони Дэвиса

Владелец «Маверикс» лично контролирует процесс восстановления Энтони Дэвиса.

Владелец «Даллас» Патрик Дюмон запросил медицинские данные, подтверждающие, что Энтони Дэвис не рискует усугубить травму левой икроножной мышцы, прежде чем разрешить его возвращение на площадку. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

В результате Дэвис пропустит матч с «Финиксом» – это будет уже его седьмая пропущенная игра подряд.

В клубе боятся повторения катастрофического сценария с Тайризом Халибертоном, который не до конца вылечил растяжение и порвал ахиллово сухожилие в решающем матче Финала НБА.

Нико Харрисон призывал Энтони Дэвиса вернуться на площадку, игнорируя риск разрыва «ахилла»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoДаллас
logoТайриз Халибертон
травмы
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
Патрик Дюмон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нико Харрисон призывал Энтони Дэвиса вернуться на площадку, игнорируя риск разрыва «ахилла»
вчера, 18:54
Клэй Томпсон отказал «Лейкерс» ради игры с Лукой Дончичем в «Далласе» (The Athletic)
вчера, 18:13
Джейсон Кидд знал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс» и дал на него согласие (Шэмс Чарания)
вчера, 14:23
Главные новости
«В НБА все больше, сильнее и быстрее». Егор Дёмин сравнил игру в пик-н-ролл в НБА и студенческом баскетболе
вчера, 22:05
«Я и в детальном разборе игры тебя унижу». Дрэймонд Грин ответил на критику обозревателя Кевина О’Коннора
вчера, 21:49
Евролига. 30 очков Тайлера Дорси позволили «Олимпиакосу» разгромить «Жальгирис», «Бавария» уступила «Барселоне» в напряженной концовке
вчера, 21:29
Егор Дёмин: «Моя главная задача – чаще проникать в краску»
вчера, 21:09
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Оклахомой», «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 21:01
Брэдли Бил пропустит остаток сезона из-за перелома бедра
вчера, 20:19
Оборона «Бруклина» – с отрывом худшая в НБА на старте сезона-2025/26
вчера, 19:53Фото
Яннис Адетокумбо пропустит матч с «Шарлотт»
вчера, 19:26
Нико Харрисон призывал Энтони Дэвиса вернуться на площадку, игнорируя риск разрыва «ахилла»
вчера, 18:54
Леброн Джеймс примет участие в тренировке «5 на 5» в фарм-клубе «Лейкерс»
вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Тюрк Телекомом» в гостях разгромил «Литкабелис» и другие результаты
вчера, 21:15
Чемпионат Италии. «Триест» справился с «Дертоной»
вчера, 20:52
Александер Секулич после победы над МБА-МАИ: «Теперь у нас есть время перезагрузиться, успокоиться, найти командную идентичность»
вчера, 20:06
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Необходимо продолжать работать и найти психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой полосы»
вчера, 19:13
Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье
вчера, 13:18
Джей Джей Редик выставил на продажу свой пентхаус в Бруклине за 6,2 миллиона
вчера, 11:40Фото
Форвард Джей Ти Тор присоединился к «Реджо-Эмилии»
вчера, 09:55Фото
Кеннет Фарид оформил дабл-дабл (17+10) в первом матче за «Панатинаикос»
вчера, 09:45
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
11 ноября, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
11 ноября, 20:52