Владелец «Далласа» потребовал медицинские доказательства безопасности возвращения Энтони Дэвиса

Владелец «Маверикс» лично контролирует процесс восстановления Энтони Дэвиса.

Владелец «Даллас » Патрик Дюмон запросил медицинские данные, подтверждающие, что Энтони Дэвис не рискует усугубить травму левой икроножной мышцы, прежде чем разрешить его возвращение на площадку. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

В результате Дэвис пропустит матч с «Финиксом» – это будет уже его седьмая пропущенная игра подряд.

В клубе боятся повторения катастрофического сценария с Тайризом Халибертоном , который не до конца вылечил растяжение и порвал ахиллово сухожилие в решающем матче Финала НБА.

