Никола Йович: «В этом году, в отличие от прошлого, «Майами» ощущается как одна большая семья»
Никола Йович отметил разницу в командной атмосфере «Хит».
Форвард «Майами» Никола Йович указал на улучшение командной атмосферы по сравнению с предыдущим сезоном.
«Мы с Хайме (Хакесом) проводим много времени вместе. И вообще, в этом году, в отличие от прошлого, «Майами» ощущается как одна большая семья.
Молодые игроки, такие как Келел (Уэйр), Пелле (Ларссон), Хайме, показывают отличный баскетбол. Если у кого-то случается плохая игра, мы приходим к нему, чтобы он почувствовал себя лучше», – сказал Йович.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Николы Йовича
