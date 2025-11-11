Никола Йович: «В этом году, в отличие от прошлого, «Майами» ощущается как одна большая семья»

Никола Йович отметил разницу в командной атмосфере «Хит».

Форвард «Майами » Никола Йович указал на улучшение командной атмосферы по сравнению с предыдущим сезоном.

«Мы с Хайме (Хакесом ) проводим много времени вместе. И вообще, в этом году, в отличие от прошлого, «Майами» ощущается как одна большая семья.

Молодые игроки, такие как Келел (Уэйр), Пелле (Ларссон ), Хайме, показывают отличный баскетбол. Если у кого-то случается плохая игра, мы приходим к нему, чтобы он почувствовал себя лучше», – сказал Йович.