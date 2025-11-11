1

Никола Йович: «В этом году, в отличие от прошлого, «Майами» ощущается как одна большая семья»

Никола Йович отметил разницу в командной атмосфере «Хит».

Форвард «Майами» Никола Йович указал на улучшение командной атмосферы по сравнению с предыдущим сезоном.

«Мы с Хайме (Хакесом) проводим много времени вместе. И вообще, в этом году, в отличие от прошлого, «Майами» ощущается как одна большая семья. 

Молодые игроки, такие как Келел (Уэйр), Пелле (Ларссон), Хайме, показывают отличный баскетбол. Если у кого-то случается плохая игра, мы приходим к нему, чтобы он почувствовал себя лучше», – сказал Йович.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Николы Йовича
