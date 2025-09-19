Тайлеру Хирро потребовалась операция на левой ступне, защитник пропустит начало сезона НБА
«Майами» временно лишился Тайлера Хирро.
Прошлый регулярный сезон стал лучшим в карьере 25-летнего защитника, который впервые попал на Матч звезд.
В ближайшее время Хирро перенесет операцию на левой ступне и пропустит тренировочный лагерь, предсезонные матчи и начало чемпионата.
Его отсутствие может помочь Норману Пауэллу показать себя в новой команде и начать переговоры по продлению контракта, подходящего к завершению.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
