0

Тайлеру Хирро потребовалась операция на левой ступне, защитник пропустит начало сезона НБА

«Майами» временно лишился Тайлера Хирро.

Прошлый регулярный сезон стал лучшим в карьере 25-летнего защитника, который впервые попал на Матч звезд.

В ближайшее время Хирро перенесет операцию на левой ступне и пропустит тренировочный лагерь, предсезонные матчи и начало чемпионата.

Его отсутствие может помочь Норману Пауэллу показать себя в новой команде и начать переговоры по продлению контракта, подходящего к завершению.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoТайлер Хирро
Шэмс Чарания
logoНБА
logoМайами
травмы
logoНорман Пауэлл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Майами» предложит Норману Пауэллу продление контракта по результатам начала сезона
10 сентября, 11:27
Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»
1 сентября, 12:22
Дрю Смит: «Перейду к тренировкам 5 на 5 в ближайшие несколько недель»
21 августа, 08:15
Главные новости
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Фламенго» справился с «Иллаваррой» в овертайме, «Уникаха» разгромила «Уцуномию»
26 минут назад
Яннис Адетокумбо достал номер Алперена Шенгюна и связался с ним после Евробаскета, чтобы уладить конфликт
231 минуту назад
Билл Симмонс: «Приход Кавая Ленарда в «Клипперс» на данный момент стал по совокупности самым разрушительным трансфером в истории НБА»
547 минут назад
Сергей Кущенко: «Раньше «Реал» приезжал, а тут никакого «Реала», надо работать, чтобы народ пришел на матч с соседом по турнирной таблице»
сегодня, 13:30
Монте Моррис попросил у «Олимпиакоса» несколько дней на принятие решения о переезде в Европу
сегодня, 13:20
Андрей Кириленко занял 29-ю строчку в списке величайших иностранных игроков по версии HoopsHype
18сегодня, 12:37
Лука Дончич о возвращении в «Реал»: «Конечно, они ведь меня воспитали»
сегодня, 09:45
Рэймонд Фелтон: «Уэстбрука всю карьеру хейтили и отодвигали в сторону»
10сегодня, 09:32
Леброн Джеймс назвал 10-летнего Деррика Тарвера своим самым сложным соперником
сегодня, 09:06
«Когда я смотрю, как он играет, мое сердце переполняется сочувствием». Кевин Джонсон поддержал Джонатана Кумингу
6сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
сегодня, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
сегодня, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
сегодня, 11:44
Лука Дончич встретился с Яо Мином
1сегодня, 11:07Фото
«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
5сегодня, 10:44
Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
сегодня, 08:15
«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
1сегодня, 07:51
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
1сегодня, 06:41Видео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
7вчера, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
вчера, 19:21