Тайлеру Хирро потребовалась операция на левой ступне, защитник пропустит начало сезона НБА

«Майами» временно лишился Тайлера Хирро.

Прошлый регулярный сезон стал лучшим в карьере 25-летнего защитника, который впервые попал на Матч звезд.

В ближайшее время Хирро перенесет операцию на левой ступне и пропустит тренировочный лагерь, предсезонные матчи и начало чемпионата.

Его отсутствие может помочь Норману Пауэллу показать себя в новой команде и начать переговоры по продлению контракта, подходящего к завершению.