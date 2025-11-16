Лука Дончич заработал 3 штрафных и стал призывать Дока Риверса взять челлендж. Тренер «Бакс» так и сделал, судьи оставили решение в силе
Риверс потратил тренерский челлендж к удовольствию Дончича.
В одном из эпизодов матча против «Милуоки» защитник «Лейкерс» Лука Дончич получил право на три штрафных броска после фола форварда «Бакс» Кайла Кузмы.
Дончич начал показывать жест челленджа, призывая главного тренера «оленей» Дока Риверса попытаться оспорить решение арбитров. Риверс действительно воспользовался челленджем и проиграл его: изначальное решение осталось в силе. Словенец реализовал все три броска с линии.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Luka Updates в соцсети X
