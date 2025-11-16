  • Спортс
Аду Тьеро о том, что «Лейкерс» добыли для него памятный мяч: «Это показывает, насколько мы сплочены»

Аду Тьеро благодарен партнерам за то, что они добыли для него памятный мяч.

Новичок «Лейкерс» Аду Тьеро дебютировал в НБА и набрал свои первые очки в матче против «Милуоки».

После окончания встречи баскетболисты «Лос-Анджелеса» хотели забрать игровой мяч для своего товарища по команде, но судья не позволил им это сделать. В итоге «Лейкерс» с помощью форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо все же заполучили мяч.

После игры Тьеро выразил благодарность партнерам.

«Поначалу я даже не понял, что они это делают ради меня, но я очень благодарен ребятам. Я думаю, это показывает, насколько мы сплочены и как сильно мы хотим, чтобы каждый из нас и вся команда в целом добивались успеха», – сказал Тьеро.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Аду Тьеро
