Аду Тьеро о том, что «Лейкерс» добыли для него памятный мяч: «Это показывает, насколько мы сплочены»
Аду Тьеро благодарен партнерам за то, что они добыли для него памятный мяч.
Новичок «Лейкерс» Аду Тьеро дебютировал в НБА и набрал свои первые очки в матче против «Милуоки».
После окончания встречи баскетболисты «Лос-Анджелеса» хотели забрать игровой мяч для своего товарища по команде, но судья не позволил им это сделать. В итоге «Лейкерс» с помощью форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо все же заполучили мяч.
После игры Тьеро выразил благодарность партнерам.
«Поначалу я даже не понял, что они это делают ради меня, но я очень благодарен ребятам. Я думаю, это показывает, насколько мы сплочены и как сильно мы хотим, чтобы каждый из нас и вся команда в целом добивались успеха», – сказал Тьеро.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Аду Тьеро
