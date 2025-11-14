  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
0

Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом

Восстановление Леброна Джеймса после травмы идет успешно.

Леброн Джеймс в четверг снова провел тренировку с «Саут-Бэй Лейкерс», фарм-клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» в G-лиге, и не ощутил никаких негативных последствий от нагрузки, полученной в среду. Это обнадеживающий знак, учитывая, что в среду Джеймс впервые за более чем шесть месяцев сыграл в формате 5 на 5.

Звездный форвард, которому в следующем месяце исполняется 41 год, пропустил всю предсезонную подготовку и первые 12 игр сезона «Лейкерс», восстанавливаясь от ишиаса – боли в седалищном нерве, затрагивающей нижнюю часть спины и правую сторону тела.

На тренировке в четверг, которую проводил главный тренер «Саут-Бэй» Зак Гатри, Джеймс снова был ее полноценным участником и смог полностью отработать часть занятия в формате 5 на 5 без каких-либо остаточных болей или ломоты в нижней части спины или правом боку.

По информации источников ESPN, «Лейкерс» планируют провести тренировку в понедельник в Эль-Сегундо (Калифорния) после возвращения с выездной серии матчей, и Джеймс может присоединиться к команде, если будет продолжать прогрессировать в течение выходных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс хорошо двигался и чувствовал себя на первой игровой тренировке и планирует вернуться на площадку в ноябре
вчера, 04:08
Джокович в ответ на вопрос, позволил бы он сыну выиграть в их матче: «Конечно нет. Я бы надрал ему...»
12 ноября, 20:19
Купер Флэгг повторил достижение Леброна, который был самым молодым в истории НБА, кто набрал 25 и более очков
11 ноября, 07:16
Главные новости
Евролига. «Дубай» сыграет с «Жальгирисом», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
8 минут назадLive
«Хочу стать президентом США». Собеседование Ламело Болла перед драфтом отпугнуло «Миннесоту»
12 минут назад
Тренер НБА: «Иногда «Мэджик» опускают головы и останавливаются. Они не верят в свое нападение»
22 минуты назад
«Точно не выйдет получить схожую компенсацию». В НБА считают, что «Далласу» стоит обменять Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга
43 минуты назад
Эргин Атаман: «Кеннет Фарид оказался нужным нам лекарством»
сегодня, 15:32
Торину Принсу потребовалась операция на шейном отделе позвоночника, форвард выбыл на неопределенный срок
сегодня, 15:10
«Джордан Отт – претендент на тренера года». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 14:55Фото
Стив Керр: «Определился со стартовой пятеркой. Мне понравилось то, что я увидел»
сегодня, 14:45
«Нам нужно только его лидерство». Тайрон Лю обозначил задачи Криса Пола в «Клипперс»
сегодня, 14:18
Клэй Томпсон о роли со скамейки запасных: «Все еще провожу 30 минут на площадке на 15-й год карьеры»
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
сегодня, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
сегодня, 14:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет «Клуж», «Задар» сыграет с «Мегой»
сегодня, 08:55
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» примет «Самару»
сегодня, 12:15
Чемпионат Франции. «Шоле» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:15
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Галатасараем»
сегодня, 08:42
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
сегодня, 10:02
Маскот «Сиксерс» отшатнулся от Джейлена Брауна, боясь встречи с его волосами
сегодня, 05:42Видео
Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
вчера, 20:16
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53