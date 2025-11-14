Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом

Восстановление Леброна Джеймса после травмы идет успешно.

Леброн Джеймс в четверг снова провел тренировку с «Саут-Бэй Лейкерс», фарм-клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» в G-лиге, и не ощутил никаких негативных последствий от нагрузки, полученной в среду. Это обнадеживающий знак, учитывая, что в среду Джеймс впервые за более чем шесть месяцев сыграл в формате 5 на 5.

Звездный форвард, которому в следующем месяце исполняется 41 год, пропустил всю предсезонную подготовку и первые 12 игр сезона «Лейкерс», восстанавливаясь от ишиаса – боли в седалищном нерве, затрагивающей нижнюю часть спины и правую сторону тела.

На тренировке в четверг, которую проводил главный тренер «Саут-Бэй» Зак Гатри, Джеймс снова был ее полноценным участником и смог полностью отработать часть занятия в формате 5 на 5 без каких-либо остаточных болей или ломоты в нижней части спины или правом боку.

По информации источников ESPN, «Лейкерс» планируют провести тренировку в понедельник в Эль-Сегундо (Калифорния) после возвращения с выездной серии матчей, и Джеймс может присоединиться к команде, если будет продолжать прогрессировать в течение выходных.