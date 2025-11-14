Туомас Иисало: «Джа – очень умный игрок. И он, и я – очень соревновательные натуры, и мы преследуем одну и ту же цель – побеждать»

Туомас Иисало считает, что его с Джа Морэнтом объединяет стремление к победе.

Главный тренер «Мемфиса » Туомас Иисало опровергает слухи о разрушенных отношениях со звездой команды Джа Морэнтом . На фоне сообщений о напряженности между защитником и новым тренерским штабом Иисало высоко отозвался о баскетбольном интеллекте Морэнта и подчеркнул их общее желание побеждать.

«У нас было много разговоров. Мы очень похоже смотрим на игру. Он очень умный игрок. На видео он сам все видит, тебе даже не нужно ему указывать, он уже сам знает, какой вариант можно было бы использовать в той или иной ситуации. В общем и целом, для меня большая радость работать с ним.

Думаю, что и Джа, и я – очень соревновательные натуры, и мы преследуем одну и ту же цель – побеждать», – сказал Иисало.