  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Туомас Иисало: «Джа – очень умный игрок. И он, и я – очень соревновательные натуры, и мы преследуем одну и ту же цель – побеждать»
6

Туомас Иисало: «Джа – очень умный игрок. И он, и я – очень соревновательные натуры, и мы преследуем одну и ту же цель – побеждать»

Туомас Иисало считает, что его с Джа Морэнтом объединяет стремление к победе.

Главный тренер «Мемфиса» Туомас Иисало опровергает слухи о разрушенных отношениях со звездой команды Джа Морэнтом. На фоне сообщений о напряженности между защитником и новым тренерским штабом Иисало высоко отозвался о баскетбольном интеллекте Морэнта и подчеркнул их общее желание побеждать.

«У нас было много разговоров. Мы очень похоже смотрим на игру. Он очень умный игрок. На видео он сам все видит, тебе даже не нужно ему указывать, он уже сам знает, какой вариант можно было бы использовать в той или иной ситуации. В общем и целом, для меня большая радость работать с ним.

Думаю, что и Джа, и я – очень соревновательные натуры, и мы преследуем одну и ту же цель – побеждать», – сказал Иисало.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoДжа Морэнт
logoНБА
logoМемфис
Туомас Иисало
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Не слышал, чтобы Джа Морэнт был доступен для обмена»
13 ноября, 16:58
Туомас Иисало о разгроме от «Бостона»: «Можно проигрывать, но не отказываясь от идентичности и не из-за отсутствия старания»
13 ноября, 10:42
Дуэйн Уэйд о Джа Морэнте: «Как и в случае Джимми Батлера, мне не нравится, как это все отражается на баскетболе»
13 ноября, 09:05
Главные новости
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
вчера, 20:48Live
Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
вчера, 20:59
НБА. Кубок. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 20:38
Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»
вчера, 20:18
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»
вчера, 19:42
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
вчера, 19:16
Менеджер НБА: «Купер Флэгг должен стать лучшим новичком, но медиа умеют иногда все испортить»
вчера, 18:45
«Финикс» отправил Хамана Малуача (10-й номер драфта-2025) и Рашира Флеминга (31-й) в G-лигу
вчера, 18:28
Скаут НБА о шансах «Тандер» на 70 побед: «Единственный вопрос в их желании»
вчера, 17:58
Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports
вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» уступил «Клужу», «Задар» победил «Мегу»
вчера, 21:02
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» победила «Самару»
вчера, 20:35
Эйжа Уилсон об отношениях с Бэмом Адебайо: «Он идеален, его поддержка невероятна»
вчера, 19:56
Шейн Ларкин получил травму паха в первой четверти матча с «Баварией»
вчера, 19:30
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Галатасараю»
вчера, 18:30
Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю
вчера, 18:10
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
вчера, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
вчера, 14:30
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
вчера, 10:02