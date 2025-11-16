0

Зак Иди дебютировал в сезоне, «Мемфис» потерпел 8-е поражение в последних девяти матчах

Возвращение важного игрока не спасло «Мемфис» от очередного поражения.

Центровой «Мемфиса» Зак Иди набрал 13 очков и 7 подборов в дебютном для себя матче сезона против «Кливленда» (100:108).

Иди вернулся в строй после операции на левом голеностопе, которую перенес 7 июня. Он вышел в стартовой пятерке и отыграл 25 минут.

«Гризлис» потерпели 8-е поражение в последних девяти матчах и идут с результатом 4-10.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
