Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы

Джа Морэнт получил травму в матче с «Кавальерс».

Звездный разыгрывающий «Мемфиса » Джа Морэнт успел отыграть лишь 6 минут и покинул площадку с повреждением икроножной мышцы в матче с «Кливлендом» (100:108) в субботу.

В 12 встречах сезона Морэнт набирает 17,9 очка и 7,6 передачи за игру. Сегодня на его счету 7 очков и 2 ассиста.