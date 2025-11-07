  • Спортс
«Реал» планирует потратить 55 миллионов евро на баскетбольную команду и ожидает потерь в 38,4 миллиона

«Реал» планирует представить бюджет на сезон-2025/26.

Баскетбольный отдел «Реала» собирается представить бюджет на новый сезон. Клуб ожидает расходов примерно в 55 миллионов евро, что значительно превышает 45 миллионов с прошлого года.

При этом доходы прогнозируются на более низком уровне – 23,2 миллиона, что уступает прошлому (24,9) и позапрошлому (25,1) сезонам. У «Реала» спад по продажам билетов (7,7 миллиона вместо 9 два года назад) и по спонсорским вложениям (11,9 вместо 13).

Общие потери баскетбольной команды оцениваются в районе 38,4 миллиона евро (19,5 миллиона в прошлом сезоне).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Encestando
