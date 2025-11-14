  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич поправил комментатора, сказавшего, что Спенсер Джонс закрыл Джеймса Хардена: «Сложно сказать, что кто-то может закрыть Хардена»
Никола Йокич поправил комментатора, сказавшего, что Спенсер Джонс закрыл Джеймса Хардена: «Сложно сказать, что кто-то может закрыть Хардена»

Йокич отметил, что Хардена очень тяжело выключить из игры.

Общаясь с телекомментаторами «Денвера» после вчерашнего матча против «Клипперс», центровой «Наггетс» Никола Йокич не согласился с мнением одного из них по поводу игры защитника «Клипперс» Джеймса Хардена.

Комментатор: «Спенсер Джонс вышел и просто закрыл Джеймса Хардена в третьей четверти. Я думаю, это обеспечило вам такую хорошую третью четверть».

Йокич: «Думаю, сложно сказать, что кто-то может закрыть Джеймса Хардена, но да, Спенсер пытался это сделать. Защита против такого великолепного игрока, как Джеймс, требует командных усилий и мы все помогали Спенсеру».

В проигранном матче против «Денвера» (116:130) Джеймс Харден отметился 23 очками, 8 подборами и 5 передачами за 30 минут на площадке.

