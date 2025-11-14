«Гонка за MVP». Статистические достижения Николы Йокича вывели его на 1-е место, Лука Дончич остается за пределами Топ-3
На последнем отрезке центровой Никола Йокич провел матч с 55 очками, оформил трипл-дабл – 33+15+16 и набрал 26 очков без штрафных. Серб лидирует в чемпионате по подборам и передачам, набирает трипл-дабл в среднем и реализует 78% двухочковых бросков (и 41,7% трехочковых).
Шэй Гилджес-Александер пропустил 7 заключительных четвертей в 13 играх и остается 3-м в лиге по средней результативности.
Яннис Адетокумбо вернулся на привычное 3-е место в рейтинге. В текущем розыгрыше он только дважды опускался ниже 30 очков и 4 раза – ниже 10 подборов.
Лука Дончич опередил Виктора Вембаньяму и поднялся на 4-ю строчку. Он лидирует по средней результативности (34,9), однако пропустил уже несколько матчей.
Джош Гидди (6-й) и Стеф Карри (9-й) выпали из списка.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 3);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 2);
Лука Дончич («Лейкерс», 5);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 4);
Кейд Каннингем («Детройт»);
Донован Митчелл («Кливленд», 8);
Тайриз Макси («Филадельфия», 7);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).