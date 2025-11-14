Аарон Несмит получил травму колена и покинул площадку с посторонней помощью

Форвард «Индианы» Аарон Несмит был вынужден досрочно покинуть паркет матча против «Финикса» в начале третьей четверти.

Несмит неудачно поставил свою ногу на ногу партнеру, пытаясь занять защитную позицию, после чего упал на пол и дополз до боковой линии.

«Пэйсерс» взяли тайм-аут и помогли форварду покинуть площадку. Клуб объявил, что травма диагностирована как боль в колене, и Несмит в игру не вернется. За 20 минут на паркете баскетболист успел отметиться 10 очками и 3 подборами.

После матча главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заявил, что форварду, судя по всему, удалось избежать серьезной травмы, но он все же пропустит некоторое время.