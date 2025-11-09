Эндрю Нембхард восстановился от травмы и вернулся в состав «Индианы»
Один из важных игроков «Индианы» восстановился от травмы.
Разыгрывающий «Пэйсерс» Эндрю Нембхард восстановился от травмы плеча и вернулся в состав команды во встрече с «Наггетс» (100:117).
Нембхард повредил сустав в первом матче сезона с «Тандер» и с тех пор не играл. На каком-то этапе «Индиана» оставалась лишь с двумя здоровыми защитниками, восемь были травмированы.
В субботу на счету Эндрю 22 очка и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости