0

Эндрю Нембхард восстановился от травмы и вернулся в состав «Индианы»

Один из важных игроков «Индианы» восстановился от травмы.

Разыгрывающий «Пэйсерс» Эндрю Нембхард восстановился от травмы плеча и вернулся в состав команды во встрече с «Наггетс» (100:117).

Нембхард повредил сустав в первом матче сезона с «Тандер» и с тех пор не играл. На каком-то этапе «Индиана» оставалась лишь с двумя здоровыми защитниками, восемь были травмированы.

В субботу на счету Эндрю 22 очка и 6 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
