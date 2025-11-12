Ти Джей Макконнелл дебютировал в сезоне-2025/26 с 12 очками

Ти Джей Макконнелл вернулся на площадку.

«Индиана» получила помощь в задней линии. Команда, испытывающая проблемы с составом из-за травм, провела матч с «Ютой» с участием разыгрывающего Ти Джей Макконнелла. Баскетболист пропустил начало «регулярки» из-за травмы задней поверхности левого бедра.

Макконнелл набрал 12 очков за 11,5 минуты, реализовав 6 из 12 бросков с игры. «Пэйсерс» уступили – 108:127.