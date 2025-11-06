Кэм Томас отыграл только 6 минут в первом победном матче «Нетс» из-за проблем с задней поверхностью левого бедра

Кэма Томаса снова беспокоят мышцы бедра.

Защитник «Бруклина » Кэм Томас отыграл только 6 минут в матче с «Индианой» и вынужден был уйти с площадки из-за проблем с задней поверхностью левого бедра.

Томас трижды получал похожую травму в прошлом сезоне, из-за чего провел только 25 матчей.

В его отсутствие «Нетс» сумели одержать первую победу в сезоне – 112:103.