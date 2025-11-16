0

Трей Мерфи болельщикам «Пеликанс»: «Продолжайте верить в нас»

Трей Мерфи сделал важное послание фанатам «Нового Орлеана».

Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи во время интервью призвал поклонников команды продолжать верить.

«Продолжайте верить в нас. Вот мое послание. Продолжайте верить в нас. Приходите на матчи. Мы можем все исправить, в сезоне много матчей. Не списывайте нас раньше времени», – заявил Мерфи.

«Пеликанс» замыкают таблицу Запада с результатом 2-10. В субботу клуб уволил главного тренера Уилли Грина.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
