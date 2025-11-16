  • Спортс
  Егор Дёмин встретился с Александром Овечкиным. Защитник «Бруклина» посетил матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси»
Егор Дёмин встретился с Александром Овечкиным. Защитник «Бруклина» посетил матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси»

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин посетил матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» (2:3 Б).

После игры 19-летний Дёмин встретился с легендой хоккея и капитаном «Кэпиталс» Александром Овечкиным.

Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб

