Трей Мерфи набрал 41 очко в матче против «Сан-Антонио», повторив рекорд карьеры

Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи повторил собственный рекорд результативности, набрав 41 очко в игре против «Сан-Антонио ».

Мерфи реализовал 15 из 22 бросков с игры, 5 из 11 из-за дуги и 6 из 6 с линии. Также на его счету 9 подборов, 3 передачи и 1 перехват за 38 минут на паркете.

«Пеликанс» уступили «Сперс» – 119:126.