Тари Исон станет ограниченно свободным агентом следующим летом, не договорившись о продлении с «Хьюстоном»

Исон и «Рокетс» не смогли прийти к соглашению по новому контракту.

Как сообщает Шэмс Чарания, у сторон не получилось преодолеть разногласия по нескольким пунктам к крайнему сроку для продления контрактов новичков, выбранных в первом раунде драфта 2022 года.

Исон станет ограниченно свободным агентом в межсезонье 2026 года, что означает, что у «Хьюстона » сохранится право повторить любое предложение, которое игрок получит от другой команды.

За три сезона в НБА 24-летний форвард в среднем набирает 10,3 очка (46,6% попаданий с игры, 34,5% с трехочковой дистанции), 6,3 подбора и 1,4 перехвата за 22,8 минуты. Ожидается, что Исон станет одним из самых ценных и универсальных оборонительных игроков «Хьюстона» в предстоящем сезоне.