Джейлен Уильямс пропустит стартовый матч сезона. Один из лидеров «Тандер» продолжает восстановление после операции

«Оклахома» не сможет рассчитывать на одного из лидеров на старте сезона.

Форвард Джейлен Уильямс пропустит первый матч сезона против «Хьюстона » во вторник. Ключевой игрок чемпионского состава продолжает восстановление после операции на правой кисти, которую перенес в межсезонье.

Форвард заканчивал прошлый победный сезон с травмой запястья бросковой руки и перенес операцию после завершения чемпионата. Уильямсу потребовались 29 инъекций, чтобы провести плей-офф.

Главный тренер Марк Дэйгнолт ранее неоднократно отмечал, что восстановление 24-летнего баскетболиста идет «в рамках нормальных ожиданий».