Марк Стейн: «Владелец «Пеликанс» очень любит Уилли Грина, но даже эта лояльность имеет свой предел»

Положение главного тренера «Нового Орлеана» остается шатким.

С результатом 0-6 «Пеликанс» являются одной из двух команд, не одержавших ни одной победы в новом сезоне НБА (наряду с «Бруклином»). По информации инсайдера Марка Стейна, в клубе есть реальные опасения по поводу того, хватит ли в этом составе игроков, способных бросать и создавать игровые моменты, чтобы даже претендовать на плей-ин.

Стейн отмечает, что владелец клуба Гэйл Бенсон очень любит Грина – и ходили слухи, что она настаивала на его сохранении, когда Джо Думарс взял на себя управление баскетбольными операциями. Но даже такая лояльность имеет свой предел.

Как утверждает инсайдер, летом «Пеликанс» отказали «Никс» в разрешении на переговоры с ассистентом Джеймсом Боррего на должность старшего помощника Майка Брауне. Ходили слухи, что клуб видел в Боррего запасной вариант на случай, если потребуется смена тренера.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
