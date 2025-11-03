Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
Действующий чемпион «Оклахома» с результатом 7–0 возглавляет список. «Денвер» поднялся на второе место, «Лейкерс» замыкают тройку. «Милуоки» лидирует среди команд Восточной конференции, занимая пятое место.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Денвер» (3)
«Лейкерс» (6)
«Хьюстон» (11)
«Милуоки» (12)
«Голден Стэйт» (2)
«Нью-Йорк» (4)
«Кливленд» (5)
«Сан-Антонио» (8)
«Миннесота» (7)
«Клипперс» (9)
«Детройт» (10)
«Чикаго» (17)
«Портленд» (22)
«Филадельфия» (18)
«Майами» (14)
«Бостон» (21)
«Атланта» (15)
«Орландо» (13)
«Торонто» (20)
«Мемфис» (16)
«Даллас» (19)
«Финикс» (26)
«Шарлотт» (23)
«Индиана» (25)
«Сакраменто» (27)
«Юта» (28)
«Вашингтон» (29)
«Бруклин» (30)
«Новый Орлеан» (24)
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
