1

Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Действующий чемпион «Оклахома» с результатом 7–0 возглавляет список. «Денвер» поднялся на второе место, «Лейкерс» замыкают тройку. «Милуоки» лидирует среди команд Восточной конференции, занимая пятое место.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Денвер» (3)

  3. «Лейкерс» (6)

  4. «Хьюстон» (11)

  5. «Милуоки» (12)

  6. «Голден Стэйт» (2)

  7. «Нью-Йорк» (4)

  8. «Кливленд» (5)

  9. «Сан-Антонио» (8)

  10. «Миннесота» (7)

  11. «Клипперс» (9)

  12. «Детройт» (10)

  13. «Чикаго» (17)

  14. «Портленд» (22)

  15. «Филадельфия» (18)

  16. «Майами» (14)

  17. «Бостон» (21)

  18. «Атланта» (15)

  19. «Орландо» (13)

  20. «Торонто» (20)

  21. «Мемфис» (16)

  22. «Даллас» (19)

  23. «Финикс» (26)

  24. «Шарлотт» (23)

  25. «Индиана» (25)

  26. «Сакраменто» (27)

  27. «Юта» (28)

  28. «Вашингтон» (29)

  29. «Бруклин» (30)

  30. «Новый Орлеан» (24)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
logoНБА
logoЧикаго
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoЮта
logoМайами
logoОклахома-Сити
logoМемфис
logoАтланта
logoФиладельфия
logoШарлотт
logoЛейкерс
logoИндиана
logoКливленд
logoТоронто
logoГолден Стэйт
logoСан-Антонио
logoДаллас
logoБруклин
logoХьюстон
logoСакраменто
logoНовый Орлеан
logoДетройт
logoДенвер
logoПортленд
logoФиникс
logoВашингтон
logoКлипперс
logoМиннесота
logoБостон
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Сильвен Франсиско – MVP Евролиги по итогам октября
13 минут назадФото
«Сакраменто» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве
30 минут назад
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Далласом», «Клипперс» примут «Майами» и другие матчи
46 минут назад
Энтони Эдвардс пропустит матч с «Бруклином», но уже возобновил тренировки
56 минут назад
Кайл Лаури присоединился к элитному клубу игроков, проведших 20 сезонов в НБА
сегодня, 16:03
«Мы будем ждать тебя. Просто не торопись, найди свой ритм». Тайрон Лю поддержал Богдана Богдановича
сегодня, 15:42
Остин Ривз о Дончиче: «Он идиот… Лука ведет себя как ребенок. В какой-то момент ему нужно повзрослеть»
сегодня, 15:26
Уокер Кесслер пропустит как минимум три матча из-за болей в левом плече
сегодня, 14:59
Аллей-уп Дэвиона Митчелла на Бэма Адебайо и блок-шот Маркуса Смарта – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
сегодня, 14:44Видео
Серж Ибака намекнул на возвращение в НБА
сегодня, 14:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
6 минут назад
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
сегодня, 16:20
Адриатическая лига. «Дубай» играет с «Партизаном», «Борац Чачак» примет ФМП
сегодня, 16:05Live
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
сегодня, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
сегодня, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
сегодня, 08:49
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
сегодня, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
вчера, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
вчера, 20:29
Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
вчера, 20:24