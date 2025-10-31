Лу Уильямс: «В какой-то момент «Новому Орлеану» придется найти виноватого, и Уилли Грин получил достаточно шансов»
Лу Уильямс предвидит перемены в «Пеликанс».
«Уилли Грин – мой бывший одноклубник, никогда не болею против него.
Но иногда речь заходит о перспективе. «Новый Орлеан» не дал ему много инструментов в плане ростера для борьбы на Западе, но выглядит все не очень. Нельзя проигрывать «Денверу» на 35 очков.
Если у тебя не хватает таланта, все равно команда должна хотя бы пытаться бороться. Чтобы матчи были достаточно близкими, а молодежь росла в своих компетенциях. Не думаю, что руководство видит что-то подобное. Поражение на 35 очков, 88 набранных. Отсутствие побед на старте сезона.
Когда-то придется кого-то в этом обвинить. Уилли дали довольно много шансов выправить недостатки организации, но таков бизнес», – заключил Лу Уильямс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
