Лука Дончич близок к возвращению в строй

Названы сроки возвращения Луки Дончича в состав «Лейкерс».

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик выразил надежду, что счет идет на дни.

«Рассчитываю, что это случится в какой-то из ближайшей пары матчей», – заявил Редик.

26 октября сообщалось, что звездный разыгрывающий «Лейкерс» пропустит как минимум одну неделю. У словенца растяжение связок пальца левой руки и ушиб левой голени.