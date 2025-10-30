  • Спортс
2

Джей Джей Редик: «Ривз осознал, что «Лейкерс» – команда не только Леброна или Луки, но и его тоже»

Джей Джей Редик высоко оценил уровень игры Остина Ривза.

В матче с «Миннесотой» (116:115) на счету легкого форварда 28 очков и 16 передач, а также победный бросок под сирену.

«Самым важным было то, что Остин сделал шаг вперед как лидер и осознал, что «Лейкерс» – команда не только Леброна или Луки, но и его тоже. В равной степени.

Я сказал ему, что у него больше не может быть никаких оправданий. Ты больше не тот молодой парнишка, которого не выбрали на драфте. Ты теперь ты один из тех самых парней. И он каждый день готов внимать указаниям, работать. Это потрясающе», – пояснил главный тренер «озерников».

В 5 матчах сезона Остин набирает 34,2 очка, 5,6 подбора и 10,0 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
