Джей Джей Редик: «Ривз осознал, что «Лейкерс» – команда не только Леброна или Луки, но и его тоже»

Джей Джей Редик высоко оценил уровень игры Остина Ривза.

В матче с «Миннесотой» (116:115) на счету легкого форварда 28 очков и 16 передач, а также победный бросок под сирену.

«Самым важным было то, что Остин сделал шаг вперед как лидер и осознал, что «Лейкерс » – команда не только Леброна или Луки , но и его тоже. В равной степени.

Я сказал ему, что у него больше не может быть никаких оправданий. Ты больше не тот молодой парнишка, которого не выбрали на драфте. Ты теперь ты один из тех самых парней. И он каждый день готов внимать указаниям, работать. Это потрясающе», – пояснил главный тренер «озерников».

В 5 матчах сезона Остин набирает 34,2 очка, 5,6 подбора и 10,0 передачи за игру.