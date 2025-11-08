Йовица Арсич о 3-й победе «Енисея» подряд: «Лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить»

Йовица Арсич порадовался победной серии «Енисея».

Красноярский «Енисей » одержал 3-ю победу подряд у себя дома над «Самарой». 3 четверти прошли в близкой борьбе, но преимущество в глубине состава позволило хозяевам оторваться в концовке – 90:78.

«Как я и ожидал, это была тяжелая игра. Когда становишься фаворитом, психологически становится сложнее. Мы допустили несколько ошибок в защите, а в первой половине «Самара » набрала много очков второго шанса, потому что лучше действовала на подборе.

Честно говоря, я был рад, что на большой перерыв мы ушли с преимуществом в одно очко – знал, что после него сыграем лучше. Во второй половине мы стали эффективнее в защите, в нападении дали больше движения мячу и смогли реализовать открытые броски.

Не могу сказать, что игра была великолепной, но лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить. Надеюсь, следующая игра будет лучше», – рассудил главный тренер Йовица Арсич.