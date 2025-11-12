0

Джимми Батлер: «Нам с Кумингой нельзя так часто терять мяч»

«Уорриорз» крупно уступили «Оклахоме» – 102:126. После матча форвард Дрэймонд Грин призвал одноклубников забыть о личных мотивах и сосредоточиться на победах.

«Мне лично нельзя терять мяч. И Джонатану Куминге. Мы должны уменьшить количество наших потерь», – заявил форвард Джимми Батлер. У игрока 1 потеря из 20 командных. Худшими в этом плане были форварды Трэйс Джексон-Дэвис (6), Куминга (5) и Грин (3).

По сезону больше всего потерь (по 2,9 в среднем) совершают Грин и Стеф Карри.

«Я как раз немного зациклился на персональных проблемах. Пытался набрать ход (после болезни). Но надо оглянуться и понять, в чем основная проблема. Победный баскетбол заключается в движении, подборах, аккуратности в обращении с мячом. Дело не в том, как хорошо идут броски», – рассудил Карри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
