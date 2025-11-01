Шакил О’Нил: «Доверяю пятерке «Голден Стэйт» в плей-офф больше, чем любой другой»
Шакил О’Нил высоко оценивает шансы «Уорриорз».
«Мне нравится, как они играют. Доверяю их пятерке в плей-офф больше, чем любой другой.
Стеф, Джимми, Дрэймонд, старина Эл Хорфорд – их опыт будет очень важен. Но к ним добавился и Куминга, который сейчас хорошо смотрится.
Когда дело дойдет до плей-офф, их опыт, способность не торопиться и принимать правильные решения сыграют. Мне очень нравится этот состав», – заявил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
