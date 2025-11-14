У Джонатана Куминги воспаление коленного сустава, участие форварда в матче со «Сперс» под вопросом

Джонатан Куминга может пропустить встречу с «Сан-Антонио».

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга потерял место в основном составе команды и отыграл только 12 минут со скамейки в последнем матче.

Игрок закончил встречу из-за болевых ощущений в колене. У Куминги диагностирован двусторонний тендинит коленного сустава. Его участие в игре с «Сан-Антонио» в рамках Кубка НБА под вопросом.

Куминга набирает 13,8 очка, 6,6 подбора и 2,8 передачи за 27,7 минуты в среднем в этом сезоне.