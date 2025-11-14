«Не спрашивайте, пока не увижу состояния Леброна Джеймса». В НБА сомневаются в возможностях «Лейкерс» и «Сперс» войти в Топ-4 Запада
На старте чемпионата НБА «Лейкерс» (8-4) и «Сан-Антонио» (8-3) расположились в шестерке лучших команд Западной конференции. Однако менеджеры и другие специалисты лиги критически оценивают шансы этих клубов завершить «регулярку» в Топ-4. Общепризнанными лидерами считаются «Оклахома» (12-1), «Денвер» (9-2) и «Хьюстон» (7-3). Чуть большее предпочтение на 4-й строчке отдают «Миннесоте» (7-4).
«Из них выше оцениваю «Сперс». Виктор Вембаньяма настолько хорош», – заявил скаут с Востока НБА.
«Поставил бы, что «Сперс» ожидает спад. Буду шокирован, если Виктор отыграет 82 матча. Его тело для такого не предназначено», – не согласился скаут с Запада.
«Не спрашивайте меня о «Лейкерс», пока я не увидел игры Леброна Джеймса. Как он двигается и выглядит. У него не только ишиас. Он травмировал колено в конце сезона. Это не могло не повлиять на тренировки летом. Никогда не начинал сезон с такими травмами», – заявил менеджер с Востока.
«Лейкерс» в нижней десятке по защитному рейтингу и разнице очков. У них третье наименьшее количество «трешек» в НБА. Это плохая база», – рассудил другой скаут.