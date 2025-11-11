Сербский скаут Марин Седлачек: «Я ожидал, что Зоран Лукич примет предложение более статусного клуба, чем «Ираклис»

Марин Седлачек: Я ожидал, что Лукич примет предложение более статусного клуба.

Сербский скаут и баскетбольный эксперт Okko Марин Седлачек считает, что Зоран Лукич мог получить предложение от клуба с более высоким статусом.

«Имя Зорана Лукича хорошо известно в Сербии. У него хорошая репутация, и по этой причине он упоминался в качестве преемника Светислава Пешича в сборной Сербии.

Я ожидал, что Лукич примет предложение более статусного клуба, чем «Ираклис». Но здесь сыграли хорошие взаимоотношения с генеральным директором греческого клуба. У Лукича действительно были другие варианты продолжения клубной карьеры», – поделился Седлачек.

Напомним, что Зоран Лукич, главный тренер сборной России, теперь также руководит греческим «Ираклисом».

