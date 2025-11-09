Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Кардицасом», АЕК примет ПАОК

Сегодня, 9 ноября, в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.

«Олимпиакос » сыграет с «Кардицасом», АЕК встретится с ПАОКом . Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 5-0, АЕК – 4-1, ПАОК – 4-1, Панатинаикос – 4-1, Перистери – 3-2, Кардицас – 2-2, Миконос – 2-3, Марусси – 2-3, Промитеас – 2-3, Колоссос – 2-3, Арис – 2-4, Ираклис – 1-4, Паниониос – 0-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.