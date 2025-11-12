  • Спортс
  • Дабл-даблы Чета Холмгрена (23+11, 100% точность) и Шэя Гилджес-Александера (28+11) помогли «Оклахоме» разгромить «Голден Стэйт»
Дабл-даблы Чета Холмгрена (23+11, 100% точность) и Шэя Гилджес-Александера (28+11) помогли «Оклахоме» разгромить «Голден Стэйт»

Холмгрен и Гилджес-Александер были эффективны против «Уорриорз».

«Оклахома» разгромила «Голден Стэйт» у себя дома – 126:102.

Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер отыграл 28 минут, на его счету дабл-дабл – 28 очков, 11 передач, 5 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовал 9 из 19 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл – 25 очков (9 из 9 с игры, 2 из 2 из-за дуги и 3 из 3 с линии) и 11 подборов. Холмгрен стал 4-м игроком в истории лиги с 20+10 и более и 100% точностью.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
