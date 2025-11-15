Стефен Карри был замечен в кроссовках Nike на следующий день после разрыва с Under Armour

Стефен Карри переобулся.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри был замечен в новых кроссовках сразу после разрыва с Under Armour.

В пятницу 2-кратный MVP НБА вышел в обуви Nike Kobe 6 на матч против «Сан-Антонио». Накануне было объявлено, что Карри и Under Armour прекращают сотрудничество.

Карри ушел из Nike и подписал контракт с Under Armour в 2013 году, через несколько лет после начала своей карьеры в НБА. Игровые успехи суперзвезды «Уорриорз» способствовали заметному росту популярности производителя спортивных товаров.