5

Егор Дёмин о смене образа жизни после переезда из Юты в Нью-Йорк: «Точно не собираюсь ходить в клубы»

Егор Дёмин рассказал, как изменилась его жизнь после переезда в Нью-Йорк.

Новичок НБА Егор Дёмин рассказал об изменениях в своей жизни после переезда в Нью-Йорк из Юты, где выступал в NCAA.

«Я заплатил за аренду жилья, и это было непросто. Просто кошмар. Переехать из Юты в Нью-Йорк и заплатить за аренду – довольно непростая история, честно говоря.

В Бригэм Янг мы жгли костры, играли в боулинг, ходили в походы и все такое. А здесь у большинства людей семьи. У некоторых дети, жены, все устают. Никто не хочет выходить и как-то тусоваться. А если и хочет, то чаще всего в клубах или еще где-то... Я точно не собираюсь туда ходить», – признался 19-летний россиянин из «Нетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: From The Logo with Jimmer Fredette
