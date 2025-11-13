«В НБА все больше, сильнее и быстрее». Егор Дёмин сравнил игру в пик-н-ролл в НБА и студенческом баскетболе

Дёмин рассказал о разнице в игре в пик-н-ролл между НБА и студенческим уровнем.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин поделился впечатлениями о разнице в розыгрыше пик-н-ролла в НБА и студенческом баскетбол.

«В НБА это сложнее, просто потому что все больше, сильнее и быстрее. Тренер университетской команды BYU Кевин Янг все время говорил мне, что пространство здесь будет другим и места будет намного больше. Но, если честно, все игроки настолько большие, что занимают очень много места своими телами, интеллектом и быстротой... С точки зрения пространства для меня большой разницы нет, потому что все знают, как защищаться», – поделился Дёмин.

